Кременчук отримав швидку: одну з трьох, які прибули на Полтавщину

Медики Полтавщини отримали три сучасні автівки, одна з яких працюватиме у Кременчуці. Транспорт для служби екстреної меддопомоги передали Всесвітня організація охорони здоров’я, Міністерство охорони здоров’я та соціально відповідальний бізнес.
Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
За словами керівника центру екстреної медичної допомоги Дмитра Лавренка, на сьогодні в області є 13 бригад медицини катастроф, безпосередньо при полтавському центрі їх 4. Всі інші бригади знаходяться в Лубнах, Миргороді й Кременчуці.
Медики області вже пройшли навчання на цих автомобілях. Тому тепер надавати екстрену медичну допомогу в області зможуть швидше.
Раніше ми писали, що 13 березня Кременчуцька районна організація Товариства Червоного Хреста України передала чергову гуманітарну допомогу для дітей та у місця компактного проживання вимушених переселенців.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.