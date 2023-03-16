Кременчук отримав швидку: одну з трьох, які прибули на Полтавщину

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 332

Це допомога від ВООЗ, МОЗ і бізнесу

Медики Полтавщини отримали три сучасні автівки, одна з яких працюватиме у Кременчуці. Транспорт для служби екстреної меддопомоги передали Всесвітня організація охорони здоров’я, Міністерство охорони здоров’я та соціально відповідальний бізнес.

Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

— Перший автомобіль — оснащений позашляховик. Його використовуватимуть спеціалізовані бригади медицини катастроф для транспортування і допомоги людям у надзвичайних ситуаціях, зокрема у важкодоступних місцях і на деокупованих територіях, — зазначив Дмитро Лунін.

За словами керівника центру екстреної медичної допомоги Дмитра Лавренка, на сьогодні в області є 13 бригад медицини катастроф, безпосередньо при полтавському центрі їх 4. Всі інші бригади знаходяться в Лубнах, Миргороді й Кременчуці.

— При необхідності ці авто будуть використовувати у всіх районах. Автомобілі додатково обладнані так, що дозволяють не лише транспортувати хворого, а й здійснювати реанімаційні заходи за потреби, — розповів він.

Медики області вже пройшли навчання на цих автомобілях. Тому тепер надавати екстрену медичну допомогу в області зможуть швидше.

Раніше ми писали, що 13 березня Кременчуцька районна організація Товариства Червоного Хреста України передала чергову гуманітарну допомогу для дітей та у місця компактного проживання вимушених переселенців.