Залишків «пакунку малюка» в Україні вистачить ще на 4 місяці

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 225

Медичні заклади в Україні забезпечені запасами «пакунку малюка» в середньому до кінця червня, адже станом на 1 січня на складах їх зберігалося 21,7 тисячі. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

З 1 січня по 15 березня 2023 року разом було видано 7 тисяч пакунків. Залишки пакунків на складах у регіонах станом на сьогодні складають ще 14,7 тисячі, тобто з поточним рівнем використання в обсязі 3,5 тисячі пакунків на місяць їх вистачить ще на понад 4 місяці.

Початок тендеру на закупівлю «пакунків малюка» запланований на кінець березня – з тим, щоб вже до кінця квітня підписати договір з майбутнім постачальником, який переможе у тендерній процедурі. Протягом січня-лютого Міністерство соціальної політики зібрало потребу з регіонів щодо того, яка кількість «пакунків малюка» орієнтовно буде необхідна у 2023 році, підготувало документацію для проведення тендеру та найближчими днями оголосить відповідний тендер.

Таким чином, у Міністерства соціальної політики й майбутнього постачальника є достатньо часу, аби забезпечити всі заклади охорони здоровʼя достатньою кількістю нових пакунків.

Для порівняння: за весь 2022 рік молодим батькам видали 52 тисяч пакунків, з яких 44,9 тисячі виготовили у 2022 році, решту – у попередній рік.

При цьому, спостерігається стійка тенденція до того, що батьки новонародженої дитини все частіше обирають не «пакунок малюка», а грошову компенсацію за нього. Зокрема, протягом 2022 року 154 тисяч родин (тобто 74% всіх батьків) обрали саме не пакунок, а гроші. У поточному році тенденція лише посилюється: з 40,5 тисяч родин 33,5 тисячі обрали саме грошову виплату (а це – вже 82%). Це може пояснюватись більшою потребою родин саме у грошах, або ж тим, що батьки готуються заздалегідь до народження дитини та вже мають всі необхідні речі.