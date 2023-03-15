Хто отримав гігієнічні й спальні набори та розкладачки від Кременчуцького осередку ТЧХУ

Кременчуцька районна організація Товариства Червоного Хреста України передала чергову гуманітарну допомогу
13 березня Кременчуцька районна організація Товариства Червоного Хреста України передала чергову гуманітарну допомогу для дітей та у місця компактного проживання вимушених переселенців.
Так 40 спальних комплектів і гігієнічні набори отримав Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, а Кременчуцький медичний коледж ім. В.І. Литвиненка та Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія ім. А.С. Макаренка разом із гігієнічними та спальними наборами отримали ще й розкладачки.
Раніше ми писали, що у залізничному вокзалі Кременчука з'явився автоматичний дефібрилятор. Його передало Товариство Червоного Хреста України.
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