Хто отримав гігієнічні й спальні набори та розкладачки від Кременчуцького осередку ТЧХУ

Вчора, 21:31 Переглядів: 179

13 березня Кременчуцька районна організація Товариства Червоного Хреста України передала чергову гуманітарну допомогу для дітей та у місця компактного проживання вимушених переселенців.

Так 40 спальних комплектів і гігієнічні набори отримав Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, а Кременчуцький медичний коледж ім. В.І. Литвиненка та Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія ім. А.С. Макаренка разом із гігієнічними та спальними наборами отримали ще й розкладачки.

- Завдяки Міжнародному комітету Товариства Червоного Хреста, Товариству Червоного Хреста України та Полтавській обласній організації Товариства Червоного Хреста України наше місто постійно отримує гуманітарну допомогу. А ми, у якості їх підрозділу, маємо змогу кожен день надавати гуманітарну допомогу не тільки у м. Кременчук, але й у Кременчуцькому районі в селах, які знаходяться далеко від міста, - розповіла Світлана Кирилова, г олова Кременчуцької районної організації Товариства Червоного Хреста України.

Раніше ми писали, що у залізничному вокзалі Кременчука з'явився автоматичний дефібрилятор. Його передало Товариство Червоного Хреста України.