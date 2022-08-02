У холі залізничного вокзалу Кременчука з'явився автоматичний дефібрилятор

Автоматичний дефібрилятор встановили у холі кременчуцького залізничного вокзалу, біля довідкового бюро. Про це повідомила пресслужба мерії.
Завдяки такому апарату, наприклад, на залізничному вокзалі Києва врятували чоловіка, у якого раптово зупинилося сердце у дні масової евакуації людей зі столиці.
Дефібрилятор Кременчуку передало Товариство Червоного Хреста України. Щоб його могли у разі потреби використовувати працівники вокзалу, з ними планують провести навчання з надання первинної домедичної допомоги.
Раніше такі дефібрилятори були лише на вокзалах великих міст, зокрема, Києва, Харкова, Львова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра, Ужгорода.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер