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У Мінкульті порадили, які вулиці варто перейменовувати насамперед

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 276

 Це 10 найпоширеніших топонімів, серед яких космонавти та льотчики, а також письменники та поети

Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України визначила десять найпоширеніших топонімів на честь російських діячів, які рекомендовано перейменувати насамперед.

Як повідомляє пресслужба відомства, значна кількість назв міських вулиць, площ та проспектів в українських містах пов'язана з росіянами, чиї життя та діяльність не мають стосунку до України, її історії, науки, культури, а здебільшого вони не народилися тут.

Найчастіше вулиці та проспекти названі на честь космонавтів і льотчиків-випробувачів Юрія Гагаріна, Валерія Чкалова та Володимира Комарова, поетів та письменників Олександра Пушкіна, Максима Горького, Юрія Лермонтова та Володимира Маяковського, біолога та селекціонера, полководця Олександра Суворова, героя Радянського Союзу Олександра Матросова.

Тому експертна рада міністерства рекомендує під час перейменувань  розглядати можливість заміни зазначених назв.

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«В умовах широкомасштабного вторгнення рф в Україну слід враховувати, що ворог навіть топоніміку використовує як маніпулятивний механізм для ретрансляції пропагандистських меседжів, цінностей, своєї світоглядної моделі та концепту так званого руского міра», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 18 липня у Кременчуці розпочалось голосування за перейменування вулиць

Спочатку вирішили розпочати з 30 об’єктів топоніміки Кременчуцької громади. Голосування триває з 18 липня до 7 серпня (включно). Для електронного голосування необхідно пройти авторизацію за допомогою системи ID.GOV.UA та проголосувати на сайті мерії за посиланням.

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До речі, вулицю Маяковського у Кременчуці в рамках деколонізації у Кременчуці, перейменували найпершою.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: перейменування дерусифікація деколонізація війна
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