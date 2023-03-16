Повітряні сили уточнили, які російські ракети українська ППО може збивати, а які – ні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 140

Немає засобів проти ракет ворога, які летять по балістичній траєкторії, та ще низки ракет

Українська протиповітряна оборона ефективно збиває крилаті ракети РФ, проте не має засобів проти ракет ворога, які летять по балістичній траєкторії, та ще низки ракет. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв'ю «24 каналу».

Речник Повітряних сил розповів, які ракети може збивати українська ППО:

« Калібр» (3М14) — крилата ракета морського базування (якою ворог атакує з Чорного моря),

Калібр» (3М14) — крилата ракета морського базування (якою ворог атакує з Чорного моря), Х-101/Х-555/Х-55 — крилаті ракети повітряного базування,

Р-500 (9М728) — крилата ракета наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К (аналог « Калібра»),

Калібра»), Х-59 — керована авіаційна ракета « повітря-земля»,

повітря-земля», Х-35 — протикорабельна ракета повітряного, морського або берегового базування

І які ракети ППО України збивати не може:

9М723 — балістична ракета « Іскандер-М»

Іскандер-М» 9М79М — ракета « Точки-У»

Точки-У» реактивні снаряди РСЗВ

Х-22 — надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності

Р-800 — крилата ракета берегового базування « Онікс»

Онікс» Х-47 — гіперзвукова аеробалістична ракета « Кинджал»

Кинджал» Х-31П — авіаційна протирадіолокаційна ракета

— Ми не збиваємо балістичні ракети. Зокрема, «Іскандер-М» – це балістичні ракети 9М723, які противник багато застосовував на початку війни. Фактично весь свій стратегічний запас «Іскандер-М» росіяни витратили на початку війни, тож згодом почали застосовувати застарілі комплекси «Точка-У». По Краматорському вокзалу, наприклад. Також, на жаль, немає можливості перехоплювати ракети РСЗВ, як от «Смерч». Всі ці ракети летять швидко — по балістичній траєкторії й фактично падають на ціль з величезною швидкістю. Для того, щоб збити те, що вже падає, потрібні спеціальні зенітні ракетні системи. До балістики ми також відносимо і зенітні керовані ракети С-300, які окупанти застосовують по наземних цілях у прифронтовій зоні на відстані до 150 кілометрів. Що більша відстань від місця запуску, то більша неточність, тому часто вони потрапляють не туди, куди хотіли, й гинуть мирні люди. У такому застосуванні — це ніщо інше як зброя тероризму, — розповів Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що нещодавно військовий з Кременчука з позивним «Сатир» розповів про перші дні повномасштабного наступу, як змінилася оборона неба та забобони військових.