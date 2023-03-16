Мешканець Полтавщини намагався втекти за кордон через Молдову ще з двома ухилянтами

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Вночі 14 березня у Болградському районі Одеської області прикордонники затримали чергову трійку ухилянтів на українсько-молдовському кордоні, серед яких був житель Полтавської області. Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

Рух невідомих людей, які прямували в бік Молдови, неподалік села Табаки Болградського району зафіксував прикордонний наряд за допомогою тепловізора. Затримані виявилися чоловіками призовного віку з Херсонської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Правоохоронці з’ясували, що вони намагались потрапити до європейських країн транзитом через Молдову.

На всіх трьох затриманих склали протоколи про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетину кордону за ст. 204-1 КУпАП. Ступінь їхньої відповідальності за ці правопорушення визначить суд.