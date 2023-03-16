На Полтавщині розшукують безвісти зниклого Івана Ранюка

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 345

Пішов з дому та не повернувся

У Полтаві поліція розшукує безвісти зниклого 69-річного місцевого Івана Михайловича Ранюка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Як стало відомо, 6 березня чоловік пішов з дому та не повернувся.

Прикмети чоловіка: зріст 160-170 см, вага 75-80 кг, очі карі. На момент зникнення був одягнений в сіру шапку, темно-синю зимову куртку, білий светр, сірі зимові спортивні штани та чорні чоботи. Особливі прикмети: має лисину на голові.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до Полтавського районного управління поліції за телефонами: (0532) 51-71-02, 050-606-29-19, 095-510-23-48, або 102.