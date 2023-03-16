У Кременчуці п'янючій водій спричинив ДТП

Сьогодні, 14:46 Переглядів: 377 Коментарів: 1

Сьогодні, близько 14.00, у Кременчуці, на вулиці Сержанта Мельничука (колишня Чкалова) сталась ДТП. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Як стало відомо, водій автомобіля ВАЗ 21213 не врахував дорожні обставини та в'їхав у припаркований автомобіль. Також у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння, результат тесту перевищив вимірювальний діапазон та показав більше 3.00% проміле.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування автомобілем у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.