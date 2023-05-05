«Запобіжний захід для зміцнення сім’ї»: у Кременчуці показали «Свінгерів»

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 107

4 травня у Міському палаці культури пройшла прем'єра вистави «Свінгери» Сучасного театру режисера Дмитра Рачковського.

Аншлагу у залі не було, проте акторів проводжали зі сцени стоячи та щирими оплесками - глядачам явно сподобалася відверта комедія та тонкий гумор.

Сюжет вистави: дві пари вирішують урізноманітнити своє життя та наважуються спробувати стосунки з іншою парою. Щоправда, мета в кожного різна. Якщо чоловікам - успішному та багатому продюсеру Руслану Кошелькову та скромному Валєрі - просто хочеться «легальної зради», то жінки переслідують власні цілі. Жінка Руслана, акторка Діана Розова, хоче якнайшвидше отримати пропозицію руки та серця, аби узаконити стосунки, а Наталка погодилася на цю аферу заради норкової шуби, хоча після 10 років одруження з Валєрою мріє мати дитину.

Усе склалося не так, як гадалося, проте головне, що пари залишилися та зміцнішали. Як зауважив Валєра, «свінг - це запобіжний захід для зміцнення сім’ї».

Ролі в спектаклі виконали актори Сучасного театру:

Руслан - Руслан Данильченко

Діана - Діана Разовлян

Наталка- Інна Рощіна

Валєра - Сергій Поздняков