Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 222

Афіша заходів на 6 та 7 травня

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району, щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.

Кременчук

6 травня, субота

Старт 6-тижневого курсу тренінгів з основ військового вишколу, туризму та орієнтування на місцевості. Заняття безоплатні. Запис за тел.: 093 631 0586.

11.00-18.00 - настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії №2 у Центрі (вул. Соборна, 9/16). Щосуботи тут збираються любителі настільних ігор — жителі Кременчука та сусідніх населених пунктів. Вхід вільний.

7 травня, неділя

12.00 - настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії №5 на Раківці (вул. Республіканська, 65). Щонеділі тут доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми на будь-який вік. Вхід вільний.

13:00 - у читальній залі бібліотеки-філії №2 у Центрі (вул. Соборна, 9/16) відбудуться сеанс арттерапевтичних лікувальних технік із психологом Л.В. Мелещенко та музичною школою №1 (керівник І.М. Малик). Вхід вільний.

13.00 - відбудеться краєзнавча екскурсія територією артскладів, а також пікнік, відпочинок, арттерапія. Довідки: Оляна Колесник.

19.00 - у Театрі «МО» (вул. Старшого лейтенанта Кагала, 38) покажуть надсучасну комедію-абсурд «Стриптиз 2.0», у якій оновлений акторський склад та колоритна українська мова. Ця комедія перемогла в номінації «Краща режисура» на Міжнародному фестивалі в Дніпрі. Вхід: 250 грн. Замовлення квитків: 097 933 1133.

Також у суботу й у неділю можна відвідати галереї:

10.00-16.00 - Кременчуцька міська художня галерея (вул. Коцюбинського, 4) біля Придніпровського парку. Вхід вільний:

персональна виставка художника Даніїла Данільченка «Край»;

виставка членів Кременчуцького відділення Асоціації філателістів України Анатолія Жовтяка та Валерія Домбровського «Кременчук в поштівках, конвертах та значках».

10.00-17.00 - Картинна галерея Наталії Юзефович (вул. Космічна, 9) на Раківці. Вхід вільний.

Козельщина (6 травня)

«Смарт Простір» запустив безоплатний велопрокат. Усі охочі можуть оглянути Козельщину з небанальних ракурсів, влаштувати сімейну веломандрівку селищем або ж влаштувати перегони з друзями.

Горішні Плавні (7 травня)

Біля готелю Ольвія (вул. Набережна, 2) відбудеться благодійний забіг, щоб допомогти українським ветеранам і ветеранкам: