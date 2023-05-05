Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Кременчук, Культура, Топ-новина, Афіша

Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 222

 

Афіша заходів на 6 та 7 травня

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району, щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.

Кременчук

6 травня, субота

Старт 6-тижневого курсу тренінгів з основ військового вишколу, туризму та орієнтування на місцевості. Заняття безоплатні. Запис за тел.: 093 631 0586.

11.00-18.00 - настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії №2 у Центрі (вул. Соборна, 9/16). Щосуботи тут збираються любителі настільних ігор — жителі Кременчука та сусідніх населених пунктів. Вхід вільний.

7 травня, неділя

12.00 - настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії №5 на Раківці (вул. Республіканська, 65). Щонеділі тут доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми на будь-який вік. Вхід вільний.

13:00 - у читальній залі бібліотеки-філії №2 у Центрі (вул. Соборна, 9/16) відбудуться сеанс арттерапевтичних лікувальних технік із психологом Л.В. Мелещенко та музичною школою №1 (керівник І.М. Малик). Вхід вільний.

13.00 - відбудеться краєзнавча екскурсія територією артскладів, а також пікнік, відпочинок, арттерапія. Довідки: Оляна Колесник.

19.00 - у Театрі «МО» (вул. Старшого лейтенанта Кагала, 38) покажуть надсучасну комедію-абсурд «Стриптиз 2.0», у якій оновлений акторський склад та колоритна українська мова. Ця комедія перемогла в номінації «Краща режисура» на Міжнародному фестивалі в Дніпрі. Вхід: 250 грн. Замовлення квитків: 097 933 1133.

Також у суботу й у неділю можна відвідати галереї:

10.00-16.00 - Кременчуцька міська художня галерея (вул. Коцюбинського, 4) біля Придніпровського парку. Вхід вільний:

10.00-17.00 - Картинна галерея Наталії Юзефович (вул. Космічна, 9) на Раківці. Вхід вільний.

Козельщина (6 травня)

«Смарт Простір» запустив безоплатний велопрокат. Усі охочі можуть оглянути Козельщину з небанальних ракурсів, влаштувати сімейну веломандрівку селищем або ж влаштувати перегони з друзями.

Горішні Плавні (7 травня)

Біля готелю Ольвія (вул. Набережна, 2) відбудеться благодійний забіг, щоб допомогти українським ветеранам і ветеранкам:

  • 09:30-10:45 - Реєстрація учасників
  • 10:45 Початок заходу
  • 11:00 Зарядка
  • 11:05 Старт забігу на різні дистанції
  • 12:50 Розтяжка
  • 13:00 Нагородження переможців забігу
0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: куди піти вихідні галерея бібліотека вистава театр тренінг настільні ігри
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 16 від 20 квітня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 13 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 14 від 6 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 13 від 30 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх