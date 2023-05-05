Українці найбільше довіряють ЗСУ, президенту та волонтерам – результати опитування

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З-поміж усіх інституцій українці найбільше довіряють Збройним силам України. Про це свідчать результати дослідження «Суспільно-політичні настрої під час повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України», проведеного дослідницькою компанією Gradus Research.

Згідно з результатами опитування, 69% українців довіряють ЗСУ, що становить найвищий показник з усіх інституцій.

Майже половина — 49% опитаних громадян заявили, що довіряють Президенту України Володимиру Зеленському.

На третьому місці за рівнем довіри — волонтерські організації, їм довіряють 27% громадян.

За даними дослідження, українці також довіряють лікарям (20%), благодійним організаціям (16%), Національній поліції (12%).

Соціологи зауважують, що значно нижчим є рівень довіри суспільства до Кабінету Міністрів (9%), Національного банку (6%) та Верховної Ради (5%).

Ще менше українців довіряють Державній митній службі, Міністерству фінансів, судовій системі — довіру до них висловило по 2% респондентів.

Згідно з даними дослідження, інституцією з найменшим рівнем довіри є Державна податкова служба — їй довіряють лише 1% опитаних.

При цьому 8% респондентів заявили, що не довіряють жодній із зазначених інституцій.

Серед інших питань, що вивчалися в ході соціологічного дослідження, було вивчення очікувань українців, пов’язаних з війною. 87% опитаних впевнені у здатності України відбити наступ Росії. Не вірять в це лише 6% українців, а 7% не змогли відповісти.

Дві третини, а саме — 66% українців впевнені, що після війни Україна стане сильнішою. 16% опитаних вважає, що Україна ослабне, а 6% думають, що наша країна залишиться такою, як була до війни.

У межах проєкту «Градус суспільства під час війни» організація Gradus Research провела вісім хвиль дослідження настроїв українців під час війни. Остання, восьма хвиля опитування поводилася 24-25 квітня, під час неї 1000 респондентів заповнили анкету у спеціальному мобільному додатку.

Нагадаємо, що у перші дні повномасштабної російсько-української війни — у лютому 2022 року, соціологічна група «Рейтинг» провела опитування українців щодо віри в перемогу. Тоді 70% опитаних заявили, що впевнені у перемозі Збройних Сил над російськими окупантами. Водночас 16% опитаних не вірили в це, а 15% не змогли надати відповіді. Тож кількість тих, хто вірить у Перемогу зросла на 17%.