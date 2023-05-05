Молодих гравців «Ворскли» відправили проходити поліграф після програшу «Динамо»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 241

У матчі юнацького чемпіонату України з футболу полтавська «Ворскла» програла одноліткам з «Динамо» 3:4, хоча на 50-й хвилині вела у рахунку 3:0. Про це розповіли журналісти Youtube-проєкту «ТаТоТаке».

- Все найцікавіше, що сталося у матчі «Ворскла» — «Динамо», відбулося напередодні у матчі молодіжних команд. Якщо одна команда веде у рахунку 3:0, а інша забиває 4 м’ячі та виграє…За нашою інформацією, керівництво клубу відправило 18-річних гравців на поліграф, – розповів журналіст Михайло Співаковський.

«Ворскла» - «Динамо» - 3:4 (3:0)

Голи: Черниш (14), Сердюк (20), Тузенко (28) – Зоренко (52, 59), Кремчанін (75, з пенальті), Діалло (85)

«Ворcкла»: Домолега, Мельник, Швець, Крупський, Корсун (Баранов, 73), Нестеренко (к) (Крохмаль, 63), Тузенко (Крецул, 80), Черниш, Оденцов (Булгатов, 63), Сердюк, Галас (Бугай, 80).

«Динамо»: Ігнатенко , Гусєв, Філатов, Балаба, Бенедюк (к) (Котуха, 46) , Малиш, Саленко (Сизонюк, 30), Василець (Маткевич, 46), Кремчанін, Діалло, Зоренко (Бойченюк, 90).

Попередження: Нестеренко (56), Швець (65), Крецул (82) – Малиш (56), Балаба (80)

Вилучення: Швець (87, повторне попередження) – Малиш (89)