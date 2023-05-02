Кременчужан запрошують на краєзнавчу експедицію містом

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У неділю, 7 травня, у Кременчуці відбудеться краєзнавча експедиція. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила туристка Оляна Колесник.

Збір учасників о 10.00 біля магазину – парку Гарди.

План експедиції:

Екскурсія з гідом «Весняні Гарди»

Тролейбусна екскурсія по місту

Екскурсія з гідом на локації «Артсклади»

Відпочинок біля озера з арт – терапевтичними елементами

Основна мета цього заходу збір коштів військовим. Вартість – 150 гривень (це оплата гідам, оренда тролейбуса й донат). Під час експедиції ви дізнаєтесь багато нового та цікавого. З собою мати перекус на пікнік, для вас заварять трав’яний чай.

Програма розрахована на 6 годин, приблизна відстань пішим ходом до 10 кілометрів.