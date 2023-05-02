Кременчужан запрошують на краєзнавчу експедицію містом

Вартість входу – 150 гривень
У неділю, 7 травня, у Кременчуці відбудеться краєзнавча експедиція. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила
туристка Оляна Колесник.
Збір учасників о 10.00 біля магазину – парку Гарди.
План експедиції:
- Екскурсія з гідом «Весняні Гарди»
- Тролейбусна екскурсія по місту
- Екскурсія з гідом на локації «Артсклади»
- Відпочинок біля озера з арт – терапевтичними елементами
Основна мета цього заходу збір коштів військовим. Вартість – 150 гривень (це оплата гідам, оренда тролейбуса й донат). Під час експедиції ви дізнаєтесь багато нового та цікавого. З собою мати перекус на пікнік, для вас заварять трав’яний чай.
Програма розрахована на 6 годин, приблизна відстань пішим ходом до 10 кілометрів.
Кількість учасників обмежена. Зареєструватись можна за посиланням
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