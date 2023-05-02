Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У середу, 3 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

пров. А. Гайдара, 7/10;

вул. Коцюбинського, 4, 18, 20;

пров. Лісний, 7/10;

вул. П. Гегечкорі, 6-16/64;

вул. Перемоги, 12А-62;

вул. Троїцька, 5-11;

вул. Б. Хмельницького, 1-3;

вул. А. Маслова, 32/15;

вул. Гоголя, 7/44-21;

вул. І. Сердюка, 2А;

вул. Софіївська, 2/50.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Академіка Маслова, 6-12А;

вул. Перемоги, 1-24/2;

вул. Університетська, 19, 19А;

вул. Миколаївська, 7, 12;

вул. Покровська, 4А-9/14;

вул. Шевченка, 15-19/3;

вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20.

Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Гійома Боплана, 30-56;

пров. Зв'язковий, 2/41-15;

вул. Лугова, 1-17;

туп. Зв'язковий, 3-7;

пров. Резервний, 3-11;

туп. Резервний, 3-9;

вул. Цимлянська, 2;

пров. Юрія Таптунова, 1;

туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3;

вул. Бетонна, 15А-62.

За заявою користувача:

бульв. Українського Відродження, 10, 16.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Героїв Маріуполя, 38;

просп. Свободи, 28/42, 30.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) та усуненням дефектів на обладнанні:

с. Соснівка;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки.

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