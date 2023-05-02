Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 3 травня енергетики проводитимуть планові роботи
У середу, 3 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. А. Гайдара, 7/10;
- вул. Коцюбинського, 4, 18, 20;
- пров. Лісний, 7/10;
- вул. П. Гегечкорі, 6-16/64;
- вул. Перемоги, 12А-62;
- вул. Троїцька, 5-11;
- вул. Б. Хмельницького, 1-3;
- вул. А. Маслова, 32/15;
- вул. Гоголя, 7/44-21;
- вул. І. Сердюка, 2А;
- вул. Софіївська, 2/50.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Академіка Маслова, 6-12А;
- вул. Перемоги, 1-24/2;
- вул. Університетська, 19, 19А;
- вул. Миколаївська, 7, 12;
- вул. Покровська, 4А-9/14;
- вул. Шевченка, 15-19/3;
- вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20.
Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Гійома Боплана, 30-56;
- пров. Зв'язковий, 2/41-15;
- вул. Лугова, 1-17;
- туп. Зв'язковий, 3-7;
- пров. Резервний, 3-11;
- туп. Резервний, 3-9;
- вул. Цимлянська, 2;
- пров. Юрія Таптунова, 1;
- туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3;
- вул. Бетонна, 15А-62.
За заявою користувача:
- бульв. Українського Відродження, 10, 16.
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Героїв Маріуполя, 38;
- просп. Свободи, 28/42, 30.
З 8.00 до 20.00
У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) та усуненням дефектів на обладнанні:
- с. Соснівка;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.