3-го травня Придніпровський парк краще не відвідувати, бо там труїтимуть кліщів

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 163

У наступні три дні прохання не заходити на траву

Завтра, 3-го травня, у Придніпровському парку проводитимуть обробку зелених насаджень та трави від кліщів. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.





Працівники об’єднаного дезінфекційного центру просять мешканців міста утриматись від відвідування парку з 8.00 до 17.00. У наступні три дні прохання не заходити на траву та приділити особливу увагу гігієні відкритих частин тіла після відвідування парку.

Такі заходи проводяться, щоб убезпечити людей від укусів паразитів та запобігти інфікуванню вірусним кліщовим енцефалітом та хворобою Лайма.

Сезонна активність кліщів спостерігається з березня по листопад та має два виражених піки активності: у квітні-травні та у серпні-вересні. Укус кліща є небезпечним через те, що вони є носіями збудників різних захворювань людей і тварин. Найбільшу загрозу для людей становить хвороба Лайма.

Якщо кліщ вкусив вас, необхідно відразу ж звернутися до медзакладу. На базі лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» працює цілодобовий міський травмпункт, в якому вам допоможуть. Видаляти кліща самостійно або використовувати народні методи – небезпечно.