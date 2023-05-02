Закрий вікна, не заводь автівку: 2-4 травня Кременчук може накрити сморід

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2, 3-го та 4 травня наше місто може накрити сморід. За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, 2 травня характер погоди обумовлюватиме антициклон, метеорологічні умови сприятимуть накопиченню та утриманню забруднюючих речовин у повітрі. До кінця доби 2 травня, протягом 3–4 травня зберігатиметься тенденція для подальшого накопичення шкідливих домішок у приземному шарі атмосферного повітря.

Промислові підприємства Кременчука попередили щодо необхідності регулювати викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.

Мешканцям міста рекомендується по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.