7 травня театр комедії «МО» ставить надсучасну комедію-абсурд «Стриптиз 2.0»

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У ній оновлений акторський склад та колоритна українська мова

7 травня о 19.00 театр комедії «МО» ставить надсучасну комедію-абсурд «Стриптиз 2.0», у якій оновлений акторський склад та колоритна українська мова. Ця комедія перемогла в номінації «Краща режисура» на Міжнародному фестивалі в Дніпрі.

Замовлення квитків за тел. (097) 933 11 33. Ціна – 250 грн. Театр знаходиться на вулиці Старшого лейтенанта Кагала, 38 (центральний вхід).

P.S. Захід відбудеться з дотриманням правил безпеки, під час тривоги є можливість перейти у бомбосховище.