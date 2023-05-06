У 2023 році у Кременчуці зросла кількість випадків кишкових інфекцій порівняно з 2022

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У І кварталі 2023 року у Кременчуці зареєстрували 63 випадки захворювання на гострі кишкові інфекції, що в 1,4 раза перевищує показники 2022 року, і більшість з них пов’язана з вживанням продуктів. Про це говорили на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Кременчуцької міської територіальної громади.

Найбільш небезпечними є м’ясо-молочні продукти, придбані на стихійних ринках, особливо у весняно-літній період. Тож громадянам варто зважити на застереження фахівців і не купувати такі продукти на стихійних ринках.

Завідувачка відділення епідеміологічного нагляду (спостереження) Кременчуцького районного відокремленого підрозділу ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Лариса Коровіна звернула увагу на те, що минулого року на Полтавщині спостерігався ріст захворюваності на сальмонельоз та гострі кишкові інфекції. 99% з них пов’язані з передачею через продукти:

56% – продукти домашнього харчування,

19% – продукти, придбані на ринку,

лише 3% – продукти промислового виробництва.

Не завжди безпечною для вживання є і колодязна вода. Через сильні паводки цьогоріч санлікарі відмічають забруднення підземних вод. Тож, аби переконатися, що вода в колодязі є повністю придатною для вживання, фахівці радять звертатися до Кременчуцького районного відокремленого підрозділу ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (вул. Бойка, б. 18), щоб зробити лабораторні дослідження води.