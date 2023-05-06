Вчора у Градизьку сталася ДТП: постраждав водій мопеда

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Вчора, 5 травня, близько 17.30, у Градизьку, Кременчуцького району сталася ДТП. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Автомобіль ВАЗ, яким керував місцевий 43-річний чоловік, зіткнувся з мопедом, яким керував 42-річний чоловік. Внаслідок ДТП водій мопеда отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.



