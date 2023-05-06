Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 152

Хмарно та без опадів

Вихідними кременчужанам прогнозують хмарну погоду. За даними сайтів прогнозу погоди, в суботу, 6 травня, вдень очікується +13...+14°C. Вдень на небі з'являться хмари, які триматимуться до вечора, північний вітер, опадів не очікується.

Наступного дня, 7 травня, вдень стовпчики термометрів покажуть +11...+13°C, хмарна погода триматиметься увесь день. Опадів не очікується. Синоптики прогнозують північно-східний вітер на весь день.