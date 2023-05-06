Кременчуцьке Теплоенерго замовляє паливо на 2,3 млн гривень

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КП «Теплоенерго» 4 травня оголосило тендер на закупівлю палива: 30 тисяч літрів

дизельного палива та 18 тисяч літрів бензину А-95. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro. Очікувана вартість закупівлі - 2,32 млн гривень. Термін поставки - до 31 грудня 2023 року.

Згідно з тендерною документацією, паливо будуть постачати за талонами, в одній із мереж АЗС, розташованих на території Кременчука. Аукціон має відбутися 15 травня.

Нагадаємо, 20 квітня КП «Теплоенерго» оголосило тендер на виконання робіт із відновлення асфальтобетонних покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на своїх теплових мережах. Очікувана вартість закупівлі - 6,65 млн гривень. Переможцем торгів, очевидно, оберуть кременчуцьке комунальне шляхове ремонтно-будівельне підприємство.