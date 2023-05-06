Вночі у Кременуці невідомі запустили салют

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 571 Коментарів: 1

Сьогодні, 6 травня, близько 00.40, у Кременчуці, на вулиці Вадима Пугачова, невідомі запустили салют. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За даним фактом поліція розпочала розслідування.

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