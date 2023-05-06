Пухнастики зі «Спецсервіс-Кременчук» шукають нових господарів та затишні домівки

У Кременчуці вихованці «Спецсервіс-Кременчук» шукають турботливі родини. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Зубік – крихітний, розміром, як кішка, ручний, товариський і кумедний. Можливо, його шукають господарі, а якщо ні – станьте новою родиною для песика.
Кіт Геркулес – це кремезний хлопець, який любить людей всім серцем та дружить з іншими котиками. Охайний красунчик дуже хоче до свого господаря!
Пес Хлопчик – ще цуценя, лагідний, грайливий і дуже симпатичний. Малий пухнастик вже здоровий і хоче до господарів.
Це киця Мальвіна. Вона тендітна, молода та стерилізована. Гарна подруга для людей та інших котів. Мальвіна з радістю розділить все життя з вами!
А от собачка Емі вже знайшла свою родину.
«Спецсервіс-Кременчук» терміново потребує допомоги для утримування тварин. З переліком необхідного можете ознайомитись на світлині.
Графік роботи – з 8.00 до 17.00 за адресою: вулиця Левка Лук'яненка (Горького), 48/75. Робочий номер телефону – 067 203 21 97.
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