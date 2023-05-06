Пухнастики зі «Спецсервіс-Кременчук» шукають нових господарів та затишні домівки

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 1

Можливо, тут ви зможете знайти собі нового друга

У Кременчуці вихованці «Спецсервіс-Кременчук» шукають турботливі родини. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Зубік – крихітний, розміром, як кішка, ручний, товариський і кумедний. Можливо, його шукають господарі, а якщо ні – станьте новою родиною для песика.

Кіт Геркулес – це кремезний хлопець, який любить людей всім серцем та дружить з іншими котиками. Охайний красунчик дуже хоче до свого господаря!

Пес Хлопчик – ще цуценя, лагідний, грайливий і дуже симпатичний. Малий пухнастик вже здоровий і хоче до господарів.

Це киця Мальвіна. Вона тендітна, молода та стерилізована. Гарна подруга для людей та інших котів. Мальвіна з радістю розділить все життя з вами!

А от собачка Емі вже знайшла свою родину.

«Спецсервіс-Кременчук» терміново потребує допомоги для утримування тварин. З переліком необхідного можете ознайомитись на світлині.

Графік роботи – з 8.00 до 17.00 за адресою: вулиця Левка Лук'яненка (Горького), 48/75. Робочий номер телефону – 067 203 21 97.