Мріяти, боротися, досягати: у Кременчуці відбувся додатковий показ «Станції»

Вчора, 21:30 Переглядів: 189

Недільного вечора 26 березня, напередодні Міжнародного дня театру, на сцені кременчуцького театру «МО» відбувся додатковий показ містичної комедії «Станція». Чому додатковий? Бо на попередній показ 19 березня квитки розкупили миттєво, а охочих відвідати виставу виявилося ще на один аншлаг.

Слава Україні! Героям Слава!

Такими словами розпочав спілкування з глядачами режисер-постановник Театру «МО» Максим Воробйов. Він розповів, що «Станція» — це вистава за мотивами п'єси Олександра Вітра, на опрацювання якої був отриманий офіційний дозвіл. І наголосив, що в їхній інтерпретації, це саме містична комедія. У самого ж Вітра, можливо, це щось інше.

«Станція» — це сучасна українська комедія. Не стендап, чи щось на кшталт «камеді клабу». Це інше, а не сміх заради сміху.

На думку Максима Воробйова, комедія в театрі — це смішна вистава, під час якої ви багато аналізуєте те, що бачите на сцені. Після вистави у вас залишається посмак. Відбувається світоглядна трансформація.

На виставі були присутні багато немісцевих, і тих, хто завітав до цього театру вперше.

— Я вперше на виставі Театру «МО», мене запросила знайома. Відвідування концертів і вистав є дуже важливим, особливо з огляду на часи в які ми живемо. Я дуже вдячна ЗСУ та організаторам таких подій за можливість долучитися до прекрасного. А взагалі, зараз як ніколи потрібно популяризувати театр, щоб якомога більше людей відвідували вистави, тим самим популяризуючи театри, допомагаючи їм вижити у ці складні часи та через них донатити захисникам України, — розповіла Марія Хорольська, радіожурналістка та волонтерка з Горішніх Плавнів.

«Новеньких» глядачів режисер попередив, що під час перегляду «Станції» може з'явиться враження, на кшталт: «Боже, що за дічь». Або ж буде відчуття, що з акторками чи з самими глядачами щось не так. Навіть може так статися, що Театр «МО» не їхній театр, хоча зазвичай такого не буває.

— Для мене ця вистава про те, що є найголовнішим для людини, особливо для жінки — це її дитина. І що для цього є сенс жити, мріяти, боротися, досягати. Я люблю, коли вистави закінчуються так, що у глядачів є що додумати, є певна недосказаність. Кожен для себе бачить і чує своє, — розповів Максим Воробйов.

Зіграли три жіночі долі Євгенія Артозей (Тетяна), Анастасія Косай (Ольга) та Марина Ярина (Ірина). Зіграли сильно, чуттєво, експресивно. Світло та звук у камерній залі додали ефекту. «Станція» нікого не залишила байдужим, і бурхливі оплески глядачів у кінці вистави це підтвердили.

— Вистава сподобалася, дуже сподобалися акторки. Не знаю, чи всі вони мають професійну освіту, але вони грають професійно, дуже цікаво. Також мені сподобалося, як тут розв'язували просторове питання — маленька зала, небагато глядацьких місць. Цікаво були використані прийоми. Все на гідному рівні. Але повторюся, найбільше мене вразили дівчата та їхня неймовірна гра, — поділилася враженнями Анастасія Крамаренко, режисерка-постановниця Палацу культури та творчості м. Горішні Плавні та керівниця місцевого народного драматичного самодіяльного театру.