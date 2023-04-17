4 травня кременчужанам покажуть відверту комедію «Свінгери»

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 100

4 травня о 18.00 у Міському палаці культури творці суперхіта «Чоловіки не танцюють стриптиз» покажуть кременчужанам відверту комедію «Свінгери».

Про що комедія? Абсолютно різні люди збираються на свінгер-вечірку. Там вони хочуть добре провести час і спробувати щось нове, хай навіть трохи дивним способом, адже зрада на очах один одного, на думку героїв, це зовсім і не зрада.

Вистава Сучасного театру «Свінгери» змусить вас подумати та посміятися над досить важливими темами сьогодення.

Квитки в продажу в касі БЦ Бульвар! Вартість – 200-550 грн. Замовити можна за номером +380970493430, +380960342036.