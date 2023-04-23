У Кременчуцькому районі проживає більше 50 тисяч переселенців

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У Кременчуцькому районі проживає 50 тисяч і 3 переселенці. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

З них у Кременчуці - 30 тисяч 406 людей.

На Полтавщині ця цифра становить 191 тисяча 506 людей.

нагадаємо, переселенці можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги у 6 660 грн для кожного члена сім’ї (до 4-х членів в сім’ї разом із представником) від «Карітас Полтава». Зареєструватись у Кременчуці можна 18 та 21 квітня з 10.00 до 16.00 за адресою: проспект Свободи, 130.

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