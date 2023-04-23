У Кременчуцькому районі проживає більше 50 тисяч переселенців

У Кременчуцькому районі проживає 50 тисяч і 3 переселенці. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.
З них у Кременчуці - 30 тисяч 406 людей.
На Полтавщині ця цифра становить 191 тисяча 506 людей.
нагадаємо, переселенці можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги у 6 660 грн для кожного члена сім’ї (до 4-х членів в сім’ї разом із представником) від «Карітас Полтава». Зареєструватись у Кременчуці можна 18 та 21 квітня з 10.00 до 16.00 за адресою: проспект Свободи, 130.
У Полтаві просто неба жила родина з Миколаївщини
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.