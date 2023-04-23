Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 24 квітня енергетики проводитимуть планові роботи
У понеділок, 24 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Старшого лейтенанта Кагала, 36/8-46А;
- вул. Покровська, 14-19;
- вул. Театральна, 32/6-46А;
- вул. Університетська;
- вул. Покровська, 16-25;
- вул. Павлівська, 8/21;
- пров. Павлівський, 3.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул. Космонавтів, 59/16-86;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- вул. Пилипа Орлика, 9-11/37.
З 8.00 до 18.00
Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
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