Де завтра не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 353

У понеділок, 24 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Старшого лейтенанта Кагала, 36/8-46А;

вул. Покровська, 14-19;

вул. Театральна, 32/6-46А;

вул. Університетська;

вул. Покровська, 16-25;

вул. Павлівська, 8/21;

пров. Павлівський, 3.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;

пров. Гайдамацький, 2/55-45;

вул. Космонавтів, 59/16-86;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

вул. Пилипа Орлика, 9-11/37.

З 8.00 до 18.00

Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу: