У лісах поблизу Кременчука почали з’являтися перші маслюки

У лісах під Кременчуком почали з’являтися перші маслюки - містяни діляться фотографіями у соцмережах.
Кажуть - збирають у квітні їх уперше, бо зазвичай ці гриби починають рости не раніше травня.
Також у степах та лісах ще можна зустріти зморшки та зморшкову шапинку, почала зростати і травнева рядовка.
Споживайте гриби свідомо, якщо не знаєте гриб або не впевнені у його якості - не беріть до кошика.
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