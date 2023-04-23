У лісах поблизу Кременчука почали з’являтися перші маслюки

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 559 Коментарів: 1

У лісах під Кременчуком почали з’являтися перші маслюки - містяни діляться фотографіями у соцмережах.

Кажуть - збирають у квітні їх уперше, бо зазвичай ці гриби починають рости не раніше травня.

Також у степах та лісах ще можна зустріти зморшки та зморшкову шапинку, почала зростати і травнева рядовка.

Споживайте гриби свідомо, якщо не знаєте гриб або не впевнені у його якості - не беріть до кошика.







