У Кременчуцькому районі невідомі спиляли 210 дерев

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Днями у Кременчуцькому районі, у селі Малинівка (Семенівська громада) виявили спиляні дерева. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Центрального Округу.

Під сокиру пішли 210 сироростучих дерев - 132 верби та 78 кленів. Збитки оцінили в 450 тис. гривень.

«У зв’язку з виявленим фактом та значним розміром шкоди, усі зібрані матеріали направлені до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування.

Надаємо дану інформацію для оприлюднення на сайті Державної екологічної інспекції Центрального округу», - йдеться в повідомленні.

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