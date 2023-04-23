Росія до осені не зможе накопичити навіть третину від тих ракет, що мала раніше

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 132

У Повітряних силах кажуть, що виробництво ракет складно здійснювати в умовах санкцій

Росія до осені не зможе відновити й третину ракетного потенціалу, який мала на початку повномасштабного вторгнення до України, повідомив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Лівий берег.

На його думку, Росія буде використовувати будь-які способи посилення свого потенціалу.

«Восени та взимку РФ випустила велику кількість ракет. Їй не вдасться накопичити навіть третину того, за той період, що залишився до осені», - сказав Ігнат.

За словами Ігната, що виробництво ракет - доволі тривале. Окрім того, його складно здійснювати в умовах санкційного тиску.

Нині росіяни намагатимуться отримати додаткові системи від інших країн. Про це говорять вже пів року, ми знаємо, які країни хотіли долучитися до цього. Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати на озброєнні.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ» , на Кременчуччині від ракетних ударів ворога пошкоджено 144 будинки