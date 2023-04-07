На Кременчуччині від ракетних ударів ворога пошкоджено 144 будинки — їх власники отримали допомогу

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук, Війна

На Кременчуччині від ракетних ударів ворога пошкоджено 144 будинки — їх власники отримали допомогу

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 184

 

З бюджетів територіальних громад та обласного бюджету власникам зруйнованих та пошкоджених будинків виплачено майже 5 млн грн

Понад рік тому 2 квітня 2022 року Кременчук зазнав перших ракетних ударів ворога. З того часу по Кременчуцькому району було завдано багато ракетних ударів російською армією, які нанесли велику матеріальну шкоду, а найтрагічніше, що внаслідок цих злочинів рашистів загинули мирні люди.

Про це під час ранкового брифінгу нагадав начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. Він подякував захисникам України, привітав мешканців району з Благовіщенням та розповів про допомогу, яку було надано постраждалим від ракетних ударів ворога жителям району.

За словами очільника району від початку збройної агресії рф на Кременчуччині було зруйновано та пошкоджено 134 житлових та 12 садових будинків, а саме:

  • 10.10.2022 року 80 житлових будинків в с.Чечелеве;
  • 23.11.2022 15 житлових будинків в с.Ялинці;
  • 16.02.2023 року 9 житлових будинків в с. Ракитне та 30 житлових будинків в с. Ново Знамянка;
  • 01.03.2023 12 садових будинків в садовому товаристві  «Радуга» поблизу Кривушів.

Щодо розмірів наданої допомоги

З місцевого бюджету Кам’янопотоківської сільської ради 90 жителів села Чечелеве отримали грошову допомогу на суму 1 млн 926 тисяч грн. Ці кошти надійшли:

  • 1 млн грн із загального фонду бюджету Кам’янопотоківської територіальної громади;
  • 326 тисяч грн — зі спеціального фонду бюджету Кам’янопотоківської територіальної громади;
  • 400 тисяч грн допомога Новогалещинської територіальної громади;
  • 100 тисяч грн допомога Омельницької територіальної громади;
  • 100 тисяч грн допомога Піщанської територіальної громади.

З місцевого бюджету Піщанської сільської ради 6 жителів села Ялинці отримали грошову допомогу на суму понад 151 тисячу грн. А 7 власників домогосподарств отримали допомогу у вигляді будівельних матеріалів на загальну суму у 146 тисяч грн.

За поданням Кременчуцької районної військової адміністрації для отримання матеріальної допомоги на розгляд комісії при Полтавській ОВА були направлені 98 заяв з відповідними документами (80 заяв від жителів села Чечелеве, а 18 від жителів села Ялинці).

З них отримали матеріальну допомогу з обласного бюджету 94 заявники на загальну суму 2 млн 692 тисячі грн.

Відмовлено в наданні матеріальної допомоги тим, у кого відсутні документи на домоволодіння. Це 4 жителі села Чечелеве.

В адміністрації територіальної громади їм допомагають в оформленні документів на право власності, і як тільки вони будуть отримані, постраждалі мешканці зможуть отримати матеріальну допомогу, — зазначив Олег Лєднік.

Він також додав, що постраждалі та родини загиблих від ракетного удару в ТЦ «Амстор» та на Кременчуцькій ТЕЦ також отримали допомогу від Кременчуцької міської територіальної громади.

Загалом з бюджетів територіальних громад та обласного бюджету власникам зруйнованих та пошкоджених будинків виплачено майже 5 млн грн.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА допомога постраждалі ракетний удар виплати
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 12 від 23 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх