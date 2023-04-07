На Кременчуччині від ракетних ударів ворога пошкоджено 144 будинки — їх власники отримали допомогу

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З бюджетів територіальних громад та обласного бюджету власникам зруйнованих та пошкоджених будинків виплачено майже 5 млн грн

Понад рік тому — 2 квітня 2022 року Кременчук зазнав перших ракетних ударів ворога. З того часу по Кременчуцькому району було завдано багато ракетних ударів російською армією, які нанесли велику матеріальну шкоду, а найтрагічніше, що внаслідок цих злочинів рашистів загинули мирні люди.

Про це під час ранкового брифінгу нагадав начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. Він подякував захисникам України, привітав мешканців району з Благовіщенням та розповів про допомогу, яку було надано постраждалим від ракетних ударів ворога жителям району.

За словами очільника району від початку збройної агресії рф на Кременчуччині було зруйновано та пошкоджено 134 житлових та 12 садових будинків, а саме:

10.10.2022 року — 80 житлових будинків в с.Чечелеве;

80 житлових будинків в с.Чечелеве; 23.11.2022 — 15 житлових будинків в с.Ялинці;

15 житлових будинків в с.Ялинці; 16.02.2023 року — 9 житлових будинків в с. Ракитне та 30 житлових будинків в с. Ново Знамянка;

9 житлових будинків в с. Ракитне та 30 житлових будинків в с. Ново Знамянка; 01.03.2023 — 12 садових будинків в садовому товаристві «Радуга» поблизу Кривушів.

Щодо розмірів наданої допомоги

З місцевого бюджету Кам’янопотоківської сільської ради 90 жителів села Чечелеве отримали грошову допомогу на суму 1 млн 926 тисяч грн. Ці кошти надійшли:

1 млн грн — із загального фонду бюджету Кам’янопотоківської територіальної громади;

із загального фонду бюджету Кам’янопотоківської територіальної громади; 326 тисяч грн — зі спеціального фонду бюджету Кам’янопотоківської територіальної громади;

400 тисяч грн — допомога Новогалещинської територіальної громади;

допомога Новогалещинської територіальної громади; 100 тисяч грн — допомога Омельницької територіальної громади;

допомога Омельницької територіальної громади; 100 тисяч грн — допомога Піщанської територіальної громади.

З місцевого бюджету Піщанської сільської ради 6 жителів села Ялинці отримали грошову допомогу на суму понад 151 тисячу грн. А 7 власників домогосподарств отримали допомогу у вигляді будівельних матеріалів на загальну суму у 146 тисяч грн.

За поданням Кременчуцької районної військової адміністрації для отримання матеріальної допомоги на розгляд комісії при Полтавській ОВА були направлені 98 заяв з відповідними документами (80 заяв — від жителів села Чечелеве, а 18 — від жителів села Ялинці).

З них отримали матеріальну допомогу з обласного бюджету 94 заявники на загальну суму 2 млн 692 тисячі грн.

Відмовлено в наданні матеріальної допомоги тим, у кого відсутні документи на домоволодіння. Це 4 жителі села Чечелеве.

— В адміністрації територіальної громади їм допомагають в оформленні документів на право власності, і як тільки вони будуть отримані, постраждалі мешканці зможуть отримати матеріальну допомогу, — зазначив Олег Лєднік.

Він також додав, що постраждалі та родини загиблих від ракетного удару в ТЦ «Амстор» та на Кременчуцькій ТЕЦ також отримали допомогу від Кременчуцької міської територіальної громади.

Загалом з бюджетів територіальних громад та обласного бюджету власникам зруйнованих та пошкоджених будинків виплачено майже 5 млн грн.