Наші військові потребують допомоги — необхідні диски для автівки

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 140

Наші військові потребують допомоги — їм необхідні диски для автівки. Вони їздять на Hyundai Terracan і мають комплект гуми на 15, а рідні диски авто — на 16. Тож просять небайдужих допомогти знайти диски на 15. Не має значення, будуть вони сталеві чи алюмінієві.

— Авто з позицій сьогодні повернулося на таких... — написав військовий і прикріпив фото.

Телефон для зв'язку: +380955786210 (Дмитро). Списуватися лише через «Сигнал», WhatsApp, месенджер ФБ. Диски приносити в офіс «Приватної газети» на вул. Шевченка, 50А.