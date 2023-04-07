Футболісти «Кременя» з двома новачками вирушили до «Карпат» (склад команди)

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 109

Дві кременчуцькі команди розпочинають змагання у весняній частині чемпіонату, але є нюанс

Футболісти «Кременя» вирушили на перший матч у «чемпіонській» групі. 8 квітня підопічні Романа Локтіонова зіграють з «Карпатами». Ще одна кременчуцька команда «Кремінь-2» маа зіграти також на виїзді, але оскільки київська команда знялася з чемпіонату — підопічні Ярослава Здирка пропускають тур.

«Кремінь» анонсував двох новачків: 21-річний опорний півзахисник Андрій Кіреєв та 23-річний крайній півзахисник Дмитро Касімов.

Вашій увазі пропонуємо склад команд «Кремінь» та «Кремінь-2» (зверніть увагу, що гравці «Кремінь-2» можуть грати за основну команду):

Склад команди «Кремінь»:

№72 Максим Агапов

№16 Давронбек Азізов

№91 Данило Аркуша

№20 Денис Галата

№11 Сімон Галоян

№24 Андрій Глоба

№14 Кирило Матвєєв

№8 Орест Панчишин

№4 Віктор Пилипенко

№10 Андрій Савіцький

№33 Данило Сидоренко

№57 Олексій Слуцький

№7 Мирослав Трофимюк

№21 Данило Фальковський

Склад команди «Кремінь-2»: