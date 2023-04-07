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Футболісти «Кременя» з двома новачками вирушили до «Карпат» (склад команди)

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 109

 

Дві кременчуцькі команди розпочинають змагання у весняній частині чемпіонату, але є нюанс

Футболісти «Кременя» вирушили на перший матч у «чемпіонській» групі. 8 квітня підопічні Романа Локтіонова зіграють з «Карпатами». Ще одна кременчуцька команда «Кремінь-2» маа зіграти також на виїзді, але оскільки київська команда знялася з чемпіонату — підопічні Ярослава Здирка пропускають тур. 

Розклад ігор футбольних клубів «Кремінь», «Гірник-Спорт» та «Полтава»

«Кремінь» анонсував двох новачків: 21-річний опорний півзахисник Андрій Кіреєв та 23-річний крайній півзахисник Дмитро Касімов.

Вашій увазі пропонуємо склад команд «Кремінь» та «Кремінь-2» (зверніть увагу, що гравці «Кремінь-2» можуть грати за основну команду): 

Склад команди «Кремінь»:

  • №72 Максим Агапов 
  • №16 Давронбек Азізов 
  • №91 Данило Аркуша 
  • №20 Денис Галата 
  • №11 Сімон Галоян 
  • №24 Андрій Глоба 
  • №14 Кирило Матвєєв 
  • №8 Орест Панчишин 
  • №4 Віктор Пилипенко 
  • №10 Андрій Савіцький 
  • №33 Данило Сидоренко 
  • №57 Олексій Слуцький 
  • №7 Мирослав Трофимюк 
  • №21 Данило Фальковський 

Склад команди «Кремінь-2»:

  • №34 Володимир Безклинський 
  • №29 Владислав Бондар 
  • №88 Олександр Вівдич 
  • №44 Назар Гонтар 
  • №27 Артем Горобець 
  • №17 Олексій Жданович 
  • №32 Іван Заїченко 
  • №22 Олександр Іванов 
  • №46 Олександр Кальчук 
  • №25 Михайло Клепко 
  • №58 Владислав Купліванчук 
  • №28 Вадим Курило 
  • №43 Денис Кур'яков 
  • №37 Андрій Лозенко 
  • №19 Владислав Молько 
  • №1 Іван Музичка 
  • №39 Данило Неборак 
  • №40 Станіслав Оксененко 
  • №50 Владислав Пилипенко 
  • №12 Костянтин Пігарєв 
  • №26 Дмитро Покась 
  • №9 Артем П'ятибрат 
  • №49 Ілля Руднєв 
  • №47 Анатолій Стецюк 
  • №35 Артем Товкач 
  • №30 Олександр Третяк  
  • №36 Акім Трофимов 
  • №15 Дмитро Ульянко 
  • №38 Ілля Шаргуленко 
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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