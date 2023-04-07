Футболісти «Кременя» з двома новачками вирушили до «Карпат» (склад команди)
Сьогодні, 10:32
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Дві кременчуцькі команди розпочинають змагання у весняній частині чемпіонату, але є нюанс
Футболісти «Кременя» вирушили на перший матч у «чемпіонській» групі. 8 квітня підопічні Романа Локтіонова зіграють з «Карпатами». Ще одна кременчуцька команда «Кремінь-2» маа зіграти також на виїзді, але оскільки київська команда знялася з чемпіонату — підопічні Ярослава Здирка пропускають тур.
«Кремінь» анонсував двох новачків: 21-річний опорний півзахисник Андрій Кіреєв та 23-річний крайній півзахисник Дмитро Касімов.
Вашій увазі пропонуємо склад команд «Кремінь» та «Кремінь-2» (зверніть увагу, що гравці «Кремінь-2» можуть грати за основну команду):
Склад команди «Кремінь»:
- №72 Максим Агапов
- №16 Давронбек Азізов
- №91 Данило Аркуша
- №20 Денис Галата
- №11 Сімон Галоян
- №24 Андрій Глоба
- №14 Кирило Матвєєв
- №8 Орест Панчишин
- №4 Віктор Пилипенко
- №10 Андрій Савіцький
- №33 Данило Сидоренко
- №57 Олексій Слуцький
- №7 Мирослав Трофимюк
- №21 Данило Фальковський
Склад команди «Кремінь-2»:
- №34 Володимир Безклинський
- №29 Владислав Бондар
- №88 Олександр Вівдич
- №44 Назар Гонтар
- №27 Артем Горобець
- №17 Олексій Жданович
- №32 Іван Заїченко
- №22 Олександр Іванов
- №46 Олександр Кальчук
- №25 Михайло Клепко
- №58 Владислав Купліванчук
- №28 Вадим Курило
- №43 Денис Кур'яков
- №37 Андрій Лозенко
- №19 Владислав Молько
- №1 Іван Музичка
- №39 Данило Неборак
- №40 Станіслав Оксененко
- №50 Владислав Пилипенко
- №12 Костянтин Пігарєв
- №26 Дмитро Покась
- №9 Артем П'ятибрат
- №49 Ілля Руднєв
- №47 Анатолій Стецюк
- №35 Артем Товкач
- №30 Олександр Третяк
- №36 Акім Трофимов
- №15 Дмитро Ульянко
- №38 Ілля Шаргуленко
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