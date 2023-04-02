Розклад ігор футбольних клубів «Кремінь», «Гірник-Спорт» та «Полтава»

8 квітня чотири футбольних клуби з Полтавщини відновюють виступи у весняній частині чемпіонату Першої та Другої ліг. «Кремінь» розпочинає виступ у «чемпіонській» групі, а «Полтава» та «Гірник-Спорт» зіграють вдома у групі «вибування» Першої ліги. Ще одна кременчуцька команда «Кремінь-2» під керівництвом нового тренера Ярослава Здирка зіграє на виїзді.
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Оболонь"
|6
|5
|1
|0
|10-1
|16
|2
|"Полісся"
|6
|5
|1
|0
|11-3
|16
|3
|"ЛНЗ"
|6
|2
|2
|2
|5-4
|8
|4
|"Епіцентр"
|6
|2
|2
|2
|5-6
|8
|5
|"Металург"
|6
|2
|1
|3
|10-10
|7
|6
|"Карпати"
|6
|2
|0
|4
|3-7
|6
|7
|"Нива" Т
|6
|0
|3
|3
|2-5
|3
|8
|"Кремінь"
|6
|0
|2
|4
|4-14
|2
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Нива"
|10
|9
|0
|1
|25-4
|27
|2
|"Реал Фарма"
|10
|6
|2
|2
|21-8
|20
|3
|"Чайка"
|10
|5
|3
|2
|16-13
|18
|4
|"Нива" В
|10
|5
|3
|2
|15-9
|18
|5
|"Звягель"
|10
|4
|2
|4
|14-10
|14
|6
|"Хуст"
|10
|3
|4
|3
|15-10
|13
|7
|"Васт"
|10
|3
|2
|5
|18-18
|11
|8
|"Металург-2"
|10
|3
|2
|5
|15-18
|11
|9
|"Кремінь-2"
|10
|1
|1
|8
|4-23
|4
|10
|"Рубікон"
|10
|1
|1
|8
|6-36
|4
09.04 «Полтава» - «Буковина»
«Гірник-Спорт» - «Прикарпаття»
15.04 «Маріуполь» - «Полтава»
«Діназ» - «Гірник-Спорт»
22.04 «Полтава» - «Прикарпаття»
«Гірник-Спорт» - «Буковина»
29.04 «Діназ» - «Полтава»
«Маріуполь» - «Гірник-Спорт»
06.05 «Буковина» - «Полтава»
«Прикарпаття» - «Гірник-Спорт»
14.05 «Полтава» - Маріуполь»
«Гірник-Спорт» - «Діназ»
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Чернігів"
|6
|3
|2
|1
|8-4
|11
|2
|"Скорук"
|6
|2
|3
|1
|8-6
|9
|3
|"Прикарпаття"
|6
|2
|3
|1
|8-7
|9
|4
|"Діназ"
|6
|2
|3
|1
|7-7
|9
|5
|"Буковина"
|6
|2
|2
|2
|6-5
|8
|6
|"Полтава"
|6
|2
|2
|2
|5-7
|8
|7
|"ФСК Маріуполь"
|6
|1
|2
|3
|8-10
|5
|8
|"Гірник-Спорт"
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
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