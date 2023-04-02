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Розклад ігор футбольних клубів «Кремінь», «Гірник-Спорт» та «Полтава»

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 268

 

Дві команди стартують на виїзді, дв інших - вдома 

8 квітня чотири футбольних клуби з Полтавщини відновюють виступи у весняній частині чемпіонату Першої та Другої ліг. «Кремінь» розпочинає виступ у «чемпіонській» групі, а «Полтава» та «Гірник-Спорт» зіграють вдома у групі «вибування» Першої ліги. Ще одна кременчуцька команда «Кремінь-2» під керівництвом нового тренера Ярослава Здирка зіграє на виїзді.

Розклад ігор «Кременя»

  • 8.04  «Карпати» - «Кремінь»
  • 15.04 «Кремінь» - «Полісся»
  • 22.04 «Нива» - «Кремінь»
  • 29.04 «Кремінь» - «Епіцентр»
  • 06.05 «Кремінь» - «Карпати»
  • 14.05 «Полісся» - «Кремінь»
  • 21.05 «Кремінь» - «Нива»
  • 27.05 «Епіцентр» - «Кремінь»
М Команда I П Н П РМ О
1 "Оболонь" 6 5 1 0 10-1 16
2 "Полісся" 6 5 1 0 11-3 16
3 "ЛНЗ" 6 2 2 2 5-4 8
4 "Епіцентр" 6 2 2 2 5-6 8
5 "Металург" 6 2 1 3 10-10 7
6 "Карпати" 6 2 0 4 3-7 6
7 "Нива" Т 6 0 3 3 2-5 3
8 "Кремінь" 6 0 2 4 4-14 2

Розклад ігор «Кремінь-2»

  • 8.04 «Рубікон» - «Кремінь-2»
  • 15.04 «Кремінь-2» - «Звягель»
  • 22.04 «Хуст» - «Кремінь-2»
  • 30.04 «Кремінь-2» - «Нива»
  • 6.05 «Чайка» - «Кремінь-2»
  • 14.05 «Кремінь-2» - «Нива»
М Команда I П Н П РМ О
1 "Нива" 10 9 0 1 25-4 27
2 "Реал Фарма" 10 6 2 2 21-8 20
3 "Чайка" 10 5 3 2 16-13 18
4 "Нива" В 10 5 3 2 15-9 18
5 "Звягель" 10 4 2 4 14-10 14
6 "Хуст" 10 3 4 3 15-10 13
7 "Васт" 10 3 2 5 18-18 11
8 "Металург-2" 10 3 2 5 15-18 11
9 "Кремінь-2" 10 1 1 8 4-23 4
10 "Рубікон" 10 1 1 8 6-36 4

Розклад ігор «Полтави» та «Гірник-Спорту»

09.04 «Полтава» - «Буковина»

         «Гірник-Спорт» - «Прикарпаття»

15.04 «Маріуполь» - «Полтава»

           «Діназ» - «Гірник-Спорт»

22.04 «Полтава» - «Прикарпаття»

          «Гірник-Спорт» - «Буковина»

29.04 «Діназ» - «Полтава»

           «Маріуполь» - «Гірник-Спорт»

06.05 «Буковина» - «Полтава»

           «Прикарпаття» - «Гірник-Спорт»

14.05 «Полтава» - Маріуполь»

           «Гірник-Спорт» - «Діназ»

М Команда I П Н П РМ О
1 "Чернігів" 6 3 2 1 8-4 11
2 "Скорук" 6 2 3 1 8-6 9
3 "Прикарпаття" 6 2 3 1 8-7 9
4 "Діназ" 6 2 3 1 7-7 9
5 "Буковина" 6 2 2 2 6-5 8
6 "Полтава" 6 2 2 2 5-7 8
7 "ФСК Маріуполь" 6 1 2 3 8-10 5
8 "Гірник-Спорт" 6 0 3 3 4-8 3
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Гірник-Спорт Полтава
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