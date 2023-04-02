Розклад ігор футбольних клубів «Кремінь», «Гірник-Спорт» та «Полтава»

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 268

8 квітня чотири футбольних клуби з Полтавщини відновюють виступи у весняній частині чемпіонату Першої та Другої ліг. «Кремінь» розпочинає виступ у «чемпіонській» групі, а «Полтава» та «Гірник-Спорт» зіграють вдома у групі «вибування» Першої ліги. Ще одна кременчуцька команда «Кремінь-2» під керівництвом нового тренера Ярослава Здирка зіграє на виїзді.

Розклад ігор «Кременя»

8.04 «Карпати» - «Кремінь»

15.04 «Кремінь» - «Полісся»

22.04 «Нива» - «Кремінь»

29.04 «Кремінь» - «Епіцентр»

06.05 «Кремінь» - «Карпати»

14.05 «Полісся» - «Кремінь»

21.05 «Кремінь» - «Нива»

27.05 «Епіцентр» - «Кремінь»

М Команда I П Н П РМ О 1 "Оболонь" 6 5 1 0 10-1 16 2 "Полісся" 6 5 1 0 11-3 16 3 "ЛНЗ" 6 2 2 2 5-4 8 4 "Епіцентр" 6 2 2 2 5-6 8 5 "Металург" 6 2 1 3 10-10 7 6 "Карпати" 6 2 0 4 3-7 6 7 "Нива" Т 6 0 3 3 2-5 3 8 "Кремінь" 6 0 2 4 4-14 2

Розклад ігор «Кремінь-2»

8.04 «Рубікон» - «Кремінь-2»

15.04 «Кремінь-2» - «Звягель»

22.04 «Хуст» - «Кремінь-2»

30.04 «Кремінь-2» - «Нива»

6.05 «Чайка» - «Кремінь-2»

14.05 «Кремінь-2» - «Нива»

М Команда I П Н П РМ О 1 "Нива" 10 9 0 1 25-4 27 2 "Реал Фарма" 10 6 2 2 21-8 20 3 "Чайка" 10 5 3 2 16-13 18 4 "Нива" В 10 5 3 2 15-9 18 5 "Звягель" 10 4 2 4 14-10 14 6 "Хуст" 10 3 4 3 15-10 13 7 "Васт" 10 3 2 5 18-18 11 8 "Металург-2" 10 3 2 5 15-18 11 9 "Кремінь-2" 10 1 1 8 4-23 4 10 "Рубікон" 10 1 1 8 6-36 4

Розклад ігор «Полтави» та «Гірник-Спорту»

09.04 «Полтава» - «Буковина»

«Гірник-Спорт» - «Прикарпаття»

15.04 «Маріуполь» - «Полтава»

«Діназ» - «Гірник-Спорт»

22.04 «Полтава» - «Прикарпаття»

«Гірник-Спорт» - «Буковина»

29.04 «Діназ» - «Полтава»

«Маріуполь» - «Гірник-Спорт»

06.05 «Буковина» - «Полтава»

«Прикарпаття» - «Гірник-Спорт»

14.05 «Полтава» - Маріуполь»

«Гірник-Спорт» - «Діназ»