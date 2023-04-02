Хлопці з ліцею «Політ» посіли ІІІ місця на обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з історії

Учні наукового ліцею «Політ» стали призерами ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, про що йдеться на фейсбук-сторінці закладу. ІІІ місця посіли учні ліцею Руслан Плічко (Л-10Г) та Марк Григораш (Л-8Б).
Підготували призерів олімпіади викладачі історії Володимир Пилипенко та Олена Караганова.
Нагадаємо, що учениці «Польоту» вибороли перемоги на обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з укрмови та літератури.
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