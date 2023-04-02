За перші два місяці року бюджетні видатки зросли у 2,2 рази, з них 60% йде на безпеку та оборону

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Доходи зведеного бюджету України за січень-лютий 2023 року у порівнянні з січнем-лютим 2022 року майже не змінились

Держава під час повномасштабної війни витрачає у 2,2 раза більше, ніж у довоєнний період. При цьому доходи зведеного бюджету майже не змінилися.

Ситуацію рятують гранти — міжнародна допомога. Наразі 60% усіх видатків зведеного бюджету направлені на сферу безпеки та оборони. Усі податки та неподаткові надходження, які вдалося зібрати за перші 2 місяці 2023 року, а це 239 млрд грн, були витрачені саме на оборону.

Такі дані по зведеному (ред. — державний + місцеві) бюджету у січні — лютому 2023 року наводить на своїй сторінці у Фейсбуці голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев:

З найбільш важливого: Доходи зведеного бюджету — 351,7 млрд грн, в тому числі гранти — 88 млрд грн. Проти аналогічного періоду минулого року доходи зведеного бюджету збільшились на 30% (+80,5 млрд грн), але у співставних показниках (без грантів) залишились майже без змін («мінус» 1,4%). Перший місяць був напружений щодо збору податків, у лютому ситуація покращилась. Видатки зведеного бюджету — 481,8 млрд грн. Проти аналогічного періоду минулого року видатки зросли у 2,2 раза. Військовий бюджет займає 60% у видатках зведеного бюджету: Оборона — 49,7%

Безпека і громадський порядок — 11,1%

Соцзахист — 16,8%

Освіта — 8%

Охорона здоров’я — 5,7%

Загальнодержавні функції — 5,1% (в т.ч. обслуговування держборгу – 2,8%)

Економічна діяльність — 2%

Інші функції — 1,6%.

Попри величезний дефіцит зведеного бюджету, тобто значне перевищення видатків над доходами, за даними Данила Гетьманцева місцеві бюджети є профіцитними.

— Дефіцит зведеного бюджету (з врахуванням кредитування) — 128 млрд грн, в т.ч. держбюджет — 161,3 млрд грн. Тобто місцеві бюджети залишались профіцитними (+33,3 млрд грн). Дефіцит зі значним запасом було профінансовано шляхом внутрішніх запозичень (різниця між залученнями і погашеннями — 42,7 млрд грн) і зовнішніх запозичень (сальдо – 136,9 млрд грн), — написав голова бюджетного комітету.

Наприкінці свого запису Данило Гетьманцев резюмував дані щодо виконання зведеного бюджету за перші два місяці поточного року: