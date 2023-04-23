У Кременчуцькому районі чоловік сітками виловив майже 170 кілограмів риби

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22 квітня у Кременчуцькому районі, неподалік Св'ятилівка, що у заказнику «Сулинський», затримали браконьєра. Як повідомили в Полтавському рибоохоронному патрулі, чоловік трьома сітками виловив 168 кг риби (плітки, синця, ляща, карася сріблястого, судака, окуня, коропа, сома).

«На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 249 ККУ. Заборонене знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено працівниками правоохоронних органів», - йдеться в повідомленні.

Збитки, завдані рибному господарству, склали 1 949 854 гривень.

Нагадаємо, з 1 квітня на Полтавщині розпочався нерест - встановлена весняно-літня заборона на вилов риби. Сітки - це заборонене знаряддя лову навіть і поза періодом нересту.