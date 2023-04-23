У Кременчуці водій ВАЗ збив 27-річну жінку

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 528

Вчора ввечері 44-річний водій ВАЗу збив 27-річну жінку. Як повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, ДТП сталася на вулиці Київській. Жінка переходила по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок пригоди вона отримала легкі травми.

В поліції зазначили, що матеріали щодо пригоди передадуть до патрульної поліції для складання адміністративного протоколу.

Нагадаємо, 19 квітня у Кременчуці на проспекті Лесі Українки 48-річний кременчужанин на автомобілі Fiat збив 73-річну пішохідку.