У Кременчуці витратять майже 17 мільйонів на довгобуд з кримінальною історією

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Помилилися на 2,8 мільйона

Давній кременчуцький довгобуд — адмінбудівлю на вулиці Княгині Ольги, призначену для Нацгвардії, взялося добудувати ТОВ «Фортеця-буд ЛТД» за 16,78 млн грн. Інформація розміщена у Prozorro. Замовником об'єкта виступає комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (далі — УКБ). 14 квітня воно акцептувало пропозицію ТОВ «Фортеця-буд ЛТД», подану на відкриті торги з особливостями, а 21 квітня повідомило про намір укласти договір. Конкурентів у цієї фірми не було. Нагадаємо, під час воєнного стану уряд спростив проведення тендерів: навіть тоді, коли пропозицію подає один учасник, він може стати переможцем. Очікувана вартість закупівлі, визначена замовником, склала 16,83 млн грн. Пропозиція ТОВ «Фортеця-буд ЛТД» на 53 тис. грн нижча за очікувану вартість, проте сума економії у цьому випадку суто умовна і сумнівна.

Річ у тім, що це вже друга спроба УКБ провести закупівлю вищезгаданих робіт. Перша процедура була оголошена 5 квітня, і тоді очікувана вартість складала 14 млн грн. Проте 6 квітня замовник скасував торги через порушення, які неможливо усунути. Як йдеться у протоколі, «допущена помилка в очікуваній вартості предмета закупівлі». Після цього УКБ підвищило її на понад 2,8 мільйона гривень.

Що відомо про нового підрядника

ТОВ «Фортеця-буд ЛТД» зі статутним капіталом 1000 гривень зареєстрована у 2020 році. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера, тим більше коли йдеться про багатомільйонний підряд. Проте кременчуцьких замовників це не зупиняє. У поточному році вони вже уклали угод із фірмою на суму 3,5 млн грн, загальна сума за всі роки — понад 23 млн грн.

Директором ТОВ «Фортеця-буд ЛТД» є Гриценко Руслан Валентинович, він же її засновник разом із Кушніренком Олександром Івановичем. Примітно, що на кременчуцьких підрядах раніше працювала фірма-двійник з майже ідентичною назвою ТОВ «Фортеця-Буд» (із тими ж засновниками — Русланом Гриценком та Олександром Кушніренком). ТОВ «Фортеця-Буд» ремонтувало фасад «німецького дому» на проспекті Свободи, 55 у Кременчуці, де мешкав директор департаменту ЖКГ Іван Москалик. За даними аналітичної системи YouControl, у 2021 році в ТОВ «Фортеця-Буд» змінився засновник і керівник. У тому ж році податкова притягнула до адмінвідповідальності нового керівника. З того часу ТОВ «Фортеця-Буд» з держзамовниками не працює. Зате на бюджетних підрядах «піднявся» її двійник.

Історія довгобуду

Адмінбудівля на вулиці Княгині Ольги — довгобуд із «бородою» та кримінальним шлейфом. Історія його тягнеться вже 17 років (аж із 2006-го).

УКБ кілька разів коригувало будівельну документацію та збільшувало ціну. У 2020 році вартість контракту на будівництво складала 7,83 млн грн (тобто вдвічі дешевше, ніж зараз), а виконавцем робіт виступало комунальне госпрозрахункове підприємство «Союзрембуд», яке виграло тендер. Як свідчить інформація у Prozorro, сторони кілька разів вносили зміни у договір, сума оплати за ним склала 620 тис. грн, це всього 1/12 частина вартості робіт, визначеної на той час. Як повідомило КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», договір з КГП «Союзрембуд» припинив дію 31.12.22 року, тому буде визначений новий підрядник.

Нову вартість будівництва пояснили форс-мажорними обставинами у результаті воєнного стану та «істотним підвищенням цін на матеріальні та трудові ресурси, пов’язаним з інфляційними процесами», а також додатковими обсягами робіт, які не були передбачені.

Ще раніше (до «Союзрембуду») будівництвом на вулиці Княгині Ольги опікувалося ПП «Абсолют монтаж», переможець тендеру у 2016 році. За даними у Prozorro, сума оплати цій фірмі у 2016 році склала понад 4,8 млн грн. У 2017 році УКБ відкоригувало вартість робіт, ціна зросла майже на 3,5 млн грн. Підрядника не міняли, йому за даною угодою заплатили ще 796 тис. грн. Але потім УКБ розірвало договір із ПП «Абсолют монтаж». Причини, які офіційно озвучував міський голова Віталій Малецький — підрядник не виконував своїх зобов’язань. Проте є інша причина, відома із Єдиного держреєстру судових рішень — корупційна кримінальна справа за ст. 364 КК, розслідуванням якої займалася СБУ: зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. «ТелеграфЪ» писав про цю справу раніше.

У СБУ «копнули» історію будівлі ще з 2006-2008 років, коли підрядником об'єкта була фірма «Талєкріс». Слідство запідозрило, що виконані цією фірмою роботи були повторно включені в перелік і повторно оплачені з бюджету іншому підряднику — ТОВ «Абсолют Монтаж». Технічне завдання тендерної документації 2016 року починається із розробки траншей та влаштування фундаментів. Одночасно, як свідчать судові матеріали у справі, недобудова з висотою стін 4 м (це рівень одного поверху) вже існувала.

Чим завершилося розслідування справи, на жаль, невідомо. Остання оприлюднена ухвала у Єдиному держреєстрі судових рішень — щодо продовження терміну розслідування до 2021 року.

Чим довше — тим дорожче

Чим довше роботи розтягуються у часі — тим дорожчими вони стають, це аксіома будь-якого довгобуду. «Заморожене» будівництво потім потребує додаткових вкладень та перевитрат бюджетних коштів.

Навіщо відроджувати «бородатий» довгобуд під час війни? Звісно, ми розуміємо, що будівля призначена для Нацгвардії — і це можна було б пояснити потребами оборони. Якби не одне «але»: у цьому році адмінбудівлю не завершать і не здадуть в експлуатацію. Адже розмір бюджетних призначень на 2023 рік складає 4,3 млн грн (така сума фігурує в Prozorro), це трохи більше чверті вартості. Та й цих грошей може фактично не бути, бо під час воєнного стану існують обмеження у фінансуванні капітальних видатків: казначейство оплачує їх в останню чергу після зарплат, харчування, медикаментів та інших першочергових потреб. Винятком слугує будівництво укриттів (яких, до речі, у місті не вистачає) та житла для переселенців.

Адмінбудівля для Нацгвардії — не єдиний довгобуд у Кременчуці: ще є краєзнавчий музей, дитячий садок на Раківці, міський архів, фонтан у парку… Існує усталена практика розпорошування коштів замість того, щоб спрямувати їх на добудову чогось одного.