Вода у Дніпрі продовжує «падати»

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Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука продовжує знижуватися. Як повідомили у Кременчуцькій РВА станом на ранок 23 квітня рівень води у верхньому б’єфі у Дніпрі склав 81.3 метри, у нижньому - 65 метрів.

Для порівняння: 22 квітня рівень води у верхньому б’єфі у Дніпрі склав 81.26 метри, у нижньому - 65,3 метрів.

Підтопленими залишаються більше 400 домогосподарств присадибних ділянок та домогосподарств у Кременчуцькому районі - Кривушах, Самусіївці, Кам’яних Потоках, Чечелевому, Потоках та Дмитрівці. Евакуація людей протягом минулої доби не проводилася, викликів щодо порятунку людей внаслідок підтоплення до ДСНС району не надходило. Укргідрометцентр залишає помаранчевий рівень небезпеки.

Нагадаємо, 20 квітня ГЕС закрила дві з трьох відкритих стулок, тому вода і надалі має відходити.

Раніше повідомлялося, що, за прогнозами експертів мешканці Кременчука будуть бачити наслідки повені ще тиждень-два. Тому що середній каскад буде пропускати воду з верхнього каскаду. Ситуація контрольована.

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