У Кременчуці жінка з дитиною не могла потрапити додому - допомагали рятувальники

Сьогодні, 09:49 Переглядів: 230

Довелося «заходити» через балкон

22 квітня ввечері кременчужанка із дитиною не могла потрапити до власної оселі через несправний замок. Як повідомили в Кременчуцькому райуправлінні ДСНС, на допомогу жінка покликала рятувальників. «На місце виклику було направлено рятувальників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальник, використовуючи драбину, через балконнне вікно 2-го поверху потрапив до квартири та відчинив двері жінці з дитиною», - йдеться в повідомленні.





Автор: Олеся Данилова Джерело фото: фото ілюстративне

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