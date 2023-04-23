У Кременчуці жінка з дитиною не могла потрапити додому - допомагали рятувальники

22 квітня ввечері кременчужанка із дитиною не могла потрапити до власної оселі через несправний замок. Як повідомили в Кременчуцькому райуправлінні ДСНС, на допомогу жінка покликала рятувальників.
«На місце виклику було направлено рятувальників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальник, використовуючи драбину, через балконнне вікно 2-го поверху потрапив до квартири та відчинив двері жінці з дитиною», - йдеться в повідомленні.
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