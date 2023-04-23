Швидкий шашлик у маринаді з ківі: незвичайний рецепт

Любителям спонтанних поїздок за місто чи на природу зазвичай катастрофічно бракує часу підготувати м'ясо для смаження заздалегідь. На допомогу прийде рецепт шашлику швидкого маринування. У маленькому екзотичному ківі міститься велика кількість кислоти, яка розм'якшить волокна та надасть м'ясу неймовірної ніжності
Складові:
Приготування:
Цибулю дрібно поріжте. Ківі почистіть, видаліть насіння і наріжте півкільцями.
Усе з'єднайте, перемішайте. Додайте оливкову олію, сіль, перець. Поєднайте з м'ясом, добре перемішайте. У цьому маринаді м'ясо замаринується за дві години.
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