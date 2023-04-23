Швидкий шашлик у маринаді з ківі: незвичайний рецепт

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 295

Любителям спонтанних поїздок за місто чи на природу зазвичай катастрофічно бракує часу підготувати м'ясо для смаження заздалегідь. На допомогу прийде рецепт шашлику швидкого маринування. У маленькому екзотичному ківі міститься велика кількість кислоти, яка розм'якшить волокна та надасть м'ясу неймовірної ніжності

Складові: м'ясо – 1 кг

цибуля ріпчаста – 3 шт.

ківі – 1 шт. (велике)

оливкова олія – 100 мл

перець чорний мелений, сіль на смак. Приготування: Цибулю дрібно поріжте. Ківі почистіть, видаліть насіння і наріжте півкільцями. Усе з'єднайте, перемішайте. Додайте оливкову олію, сіль, перець. Поєднайте з м'ясом, добре перемішайте. У цьому маринаді м'ясо замаринується за дві години.

Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА

Поділитись новиною



