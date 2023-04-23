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На проєкт будівництва міської системи оповіщення витратять 1,6 млн гривень: що він передбачатиме

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 312 Коментарів: 1

 Раніше у стабілізаційному фонді винайшли на ці цілі 2 млн гривень - створення системи вимагала область

20 квітня Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради оголосив тендер на розробку проєктно-кошторисної документації (проєкт та робочу документацію)  з будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) для Кременчуцької громади. Про це йдеться в оголошенні в системі публічних закупівель Prozorro. 

Очікувана вартість закупівлі - 1,6 млн гривень. Аукціон має відбутися 1 травня.

У технічному завданні вказано, що при розробці проектно-кошторисної документації МАСЦО проєктант повинен врахувати наступне: МАСЦО повинна мати можливість інтегрування у територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення; керування МАСЦО має здійснюватися з автоматизованого робочого місця оператора через Інтернет, локальну мережу Ethernet, цифрову  конвенціональну радіомережу та радіо каналу ДВЧ (FM) діапазону.

Для встановлення спецобладнання та його роботи потрібні: FM-радіостанція,  телестудія; кількість об’єктів, де встановлюються електронні сирени для оповіщення на відкритих територіях  – орієнтовно 32, обладнання доведення сигналу оповіщення до об’єктових систем оповіщення (PA-system) – орієнтовно 48. 

Зазначається, що проектні рішення повинні забезпечити  перспективу подальшого масштабування  та модернізації (розвитку) МАСЦО. Строк експлуатації МАСЦО повинен скласти не менше 12 років. 

Нагадаємо, 13 квітня на позачерговій сесії міськради зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 2 млн гривень на розробку цього проєкту. А наприкінці березні під час однієї з апаратних нарад начальник ОВА Дмитро Лунін поцікався у міського голови Кременчука Віталія Малецького, чому в Кременчуці, на який припало 80% ракетних ударів по області, досі не створена муніципальні системи оповіщення населення. Тоді Віталій Малецький пояснив, що міську систему почали створювати задовго до початку повномасштабного вторгнення. Був розроблений проєкт за підтримки міжнародних донорів — для реалізації проєкту планувалося залучити грантові кошти. Наразі ж у бюджеті не вистачає коштів на зарплату та першочергові потреби.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: система оповіщення закупівлі МАСЦО
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Коментарі: 1

437
Andron777:
Сьогодні, 08:38

Яка система?! Треба стільці та деревця за космічні ціни закуповувати. Хто там їх буде рахувати в подальшому? А система оповіщення це ж державна справа, можуть і перевірити... smirk


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