Уряд затвердив спрощену процедуру подачі заяви на житлову субсидію: як її швидко отримати

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Спрощений механізм звільнить громадян від потреби збирати довідки й витрачати час на заповнення декларації на призначення житлових субсидій

13 червня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дає можливість в рамках експериментального проєкту максимально спростити процедуру звернення громадян за житловою субсидією і забезпечити швидке прийняття рішення щодо її надання.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

— Спрощений механізм звернення за житловою субсидією звільнить громадян від потреби збирати довідки і витрачати час на заповнення декларації на призначення житлово-комунальних субсидій, — зазначили в Уряді.

За новим механізмом, уповноваженому члену родини треба буде тільки подати спрощену заяву, в якій зазначити інформацію про:

членів домогосподарства, на яких має бути призначено субсидію;

адресу місця проживання (за якою мають нараховуватись субсидії);

реквізити рахунку в банку (у форматі ІВАN), на який бажаєте отримувати виплату.

Потім визначити зручний для себе канал для комунікації та підписати спрощену заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або підпису (якщо заява — паперова).

Решту інформації, необхідної для призначення виплати, Пенсійний фонд самостійно отримуватиме з реєстрів та баз даних завдяки автоматизованому обміну інформацією.

— Фізично відвідувати органи Пенсійного фонду для подання спрощеної заяви не потрібно. Час, який витрачає людина чи родина на призначення соціальних допомог, буде мінімізовано, а процес подання заяви — максимально автоматизовано, — додали в Мінсоцполітики

В електронній формі спрощене звернення можна буде подати в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, у мобільному додатку ПФУ, на порталі «Дія». Це не вимагає очікування у чергах, мінімізує людський фактор та ймовірність допущення помилок.

Також спрощене звернення можна буде надіслати поштою або подати через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП, що не обмежує населення в способах звернення.

— Подати спрощену заяву можна буде після технічної реалізації цього механізму Пенсійним фондом України. Скористатися ним напередодні опалювального сезону зможуть усі потенційні субсидіанти, — зазначають в уряді.

Разом з тим, залишається можливість звернення з повним пакетом документів за діючим нині механізмом, якщо в заявника є таке бажання. Тобто кількість каналів, за якими можна звертатися за виплатою, не зменшується, а навпаки, — розширюється. Уряд враховує вік, звички та рівень цифрової грамотності потенційних субсидіантів.

Перевірка домогосподарства на відповідність вимогам, передбаченим для призначення житлової субсидії, та формування заповненої — замість заявника — форми заяви й декларації по кожному домогосподарству триватиме протягом 10 робочих днів. За результатами розгляду спрощеної заяви орган Пенсійного фонду прийме рішення про призначення та розмір житлової субсидії та повідомить про це заявника.

У випадку, якщо за результатами перевірки буде зʼясовано, що з певних причин родина не може претендувати на отримання субсидій, заявник матиме 14 днів, щоб на підставі підтвердних документів спростувати (доповнити) відомості з офіційних джерел інформації. Після перевірки фактів, викладених в уточнених документах заявника, ПФУ може змінити своє рішення на позитивне. Про це заявника буде поінформовано додатково.

Важливо, відтепер члени родини, які виїхали за кордон, не враховуватимуться при визначенні соціальних нормативів і доходів для нарахування субсидії. Відповідно, це покращить можливості отримати субсидію для родин, які проживають в Україні, а члени сім'ї — за кордоном (проте отримують заробітну плату в Україні).