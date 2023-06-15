Після скандалу у Кременчуці Макс Барських дебютує з україномовною версією пісні «Берега»

Співак Макс Барських потішив шанувальників українськомовною версією свого хіта «Берега», який випустив 2019 року.
З-за куліс співак поділився україномовною версією пісні, яку вперше публічно виконає у Кропивницькому. Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Ми на світанку світ загубили,
Спалили поміж нами мости,
І в цьому лише двоє не правих,
Я і ти
Двічі в одну річку не ввійдеш,
Половини серця не збереш,
Я давно не бачив блиск в твої очах.
Зазначимо, саме через цю пісню у співака стався конфлікт у Кременчуці.
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