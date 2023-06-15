Після скандалу у Кременчуці Макс Барських дебютує з україномовною версією пісні «Берега»

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 224

Співак Макс Барських потішив шанувальників українськомовною версією свого хіта «Берега», який випустив 2019 року.

З-за куліс співак поділився україномовною версією пісні, яку вперше публічно виконає у Кропивницькому. Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Ми на світанку світ загубили,

Спалили поміж нами мости,

І в цьому лише двоє не правих,

Я і ти Двічі в одну річку не ввійдеш,

Половини серця не збереш,

Я давно не бачив блиск в твої очах.

Зазначимо, саме через цю пісню у співака стався конфлікт у Кременчуці.

У соцмережах люди із захватом відреагували на україномовну версію пісні:

— Я вже уявляю, як це буде круто, коли всі твої пісні, Макс, зазвучать українською.

— Нарешті! Улюблені пісні улюбленою мовою.

— То просто справжня насолода вийшла, дуже гарно та мелодійно соловʼїною мовою.

— Макс, як кайфово! Особливо в такому аранжуванні. Я навіть не очікувала, що так класно вийде! Тепер пісня заграла новими фарбами! Слова ідеально підійшли під музику. А я була раніше проти перекладів тепер бачу, принаймні дві пісні, уже краще звучать українською.