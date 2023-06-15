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Після скандалу у Кременчуці Макс Барських дебютує з україномовною версією пісні «Берега»

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 224

 

Українізація

Співак Макс Барських потішив шанувальників українськомовною версією свого хіта «Берега», який випустив 2019 року. 

З-за куліс співак поділився україномовною версією пісні, яку вперше публічно виконає у Кропивницькому. Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram. 

Ми на світанку світ загубили,
Спалили поміж нами мости,
І в цьому лише двоє не правих,
Я і ти

Двічі в одну річку не ввійдеш,
Половини серця не збереш,
Я давно не бачив блиск в твої очах.

Зазначимо, саме через цю пісню у співака стався конфлікт у Кременчуці.

Кременчужани викликали поліцію на Макса Барських, який виконав пісню російською мовою
У соцмережах люди із захватом відреагували на україномовну версію пісні:
— Я вже уявляю, як це буде круто, коли всі твої пісні, Макс, зазвучать українською.
— Нарешті! Улюблені пісні улюбленою мовою.
— То просто справжня насолода вийшла, дуже гарно та мелодійно соловʼїною мовою. 
— Макс, як кайфово! Особливо в такому аранжуванні. Я навіть не очікувала, що так класно вийде! Тепер пісня заграла новими фарбами! Слова ідеально підійшли під музику. А я була раніше проти перекладів тепер бачу, принаймні дві пісні, уже краще звучать українською. 
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: скандал Макс Барських мовний патруль
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