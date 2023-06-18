Працювати на відбудову України: Ferrexpo підписала декларацію для Лондонської конференції з відновлення України

13 червня компанія Ferrexpo, яка володіє Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК, підтримала Принципи довгострокового сталого економічного відновлення України запропоновані Урядом Великобританії, які будуть представлені 21-22 червня в Лондоні на щорічній Конференції з питань відновлення України. Про це повідомляє espreso.tv.
Блонська додає, що менеджменту Ferrexpo вдалось переконати міжнародних акціонерів компанії, клієнтів та партнерів долучатися до допомоги Україні. Вже зараз Ferrexpo розробляє плани з відновлення України разом з всесвітньовідомими компаніями.
Підписуючи зазначені принципи Ferrexpo зобов’язується:
Офіційна презентація Принципів і оприлюднення переліку компаній, які їх підписали, відбудеться 21–22 червня в Лондоні на щорічній Конференції з питань відновлення України. За словами організаторів, результатом форуму має стати напрацювання практичних рекомендацій та рішень, які базуються на потребах бізнесу й можуть бути представлені відповідним урядовим органам, міжнародним партнерам та зацікавленим сторонам під час конференції. Подія ж у Києві відбулась за підтримки Глобального договору ООН в Україні.
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