Працювати на відбудову України: Ferrexpo підписала декларацію для Лондонської конференції з відновлення України

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13 червня компанія Ferrexpo, яка володіє Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК, підтримала Принципи довгострокового сталого економічного відновлення України запропоновані Урядом Великобританії, які будуть представлені 21-22 червня в Лондоні на щорічній Конференції з питань відновлення України. Про це повідомляє espreso.tv.

« Компанія підтримує Україну не лише податками, робочими місцями та інвестиціями, але і гуманітарними зусиллями. Ferrexpo вже спрямувала понад 700 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України, ТрО, переселенців та постраждалих областей », — говорить директорка з маркетингу Ferrexpo Ярославна Блонська.

Блонська додає, що менеджменту Ferrexpo вдалось переконати міжнародних акціонерів компанії, клієнтів та партнерів долучатися до допомоги Україні. Вже зараз Ferrexpo розробляє плани з відновлення України разом з всесвітньовідомими компаніями.

« Ми запускаємо корпоративну програму підтримки ветеранів і ветеранок війни, їхньої реабілітації та повернення до мирного життя. На це ми спрямували 39 мільйонів гривень », — підсумувала директорка.

Підписуючи зазначені принципи Ferrexpo зобов’язується:

інвестувати та працювати стало, прискорюючи зелений перехід та інклюзивне зростання відповідно до міжнародної корпоративної практики;

діяти відповідально та посилювати відповідальну ділову практику відповідно до міжнародних стандартів, включаючи дотримання чинного законодавства, підтримку та дотримання прав людини, справедливі та інклюзивні практики, а також запобігання корупції;

впроваджувати найкращі практики корпоративного управління та працювати над визначенням сфер, де підписанти Угоди та український бізнес можуть обмінюватися можливостями;

просувати найкращі практики управління на взаємовигідній основі, та дотримуватися всіх законодавчих та нормативних актів щодо санкцій.

Офіційна презентація Принципів і оприлюднення переліку компаній, які їх підписали, відбудеться 21–22 червня в Лондоні на щорічній Конференції з питань відновлення України. За словами організаторів, результатом форуму має стати напрацювання практичних рекомендацій та рішень, які базуються на потребах бізнесу й можуть бути представлені відповідним урядовим органам, міжнародним партнерам та зацікавленим сторонам під час конференції. Подія ж у Києві відбулась за підтримки Глобального договору ООН в Україні.