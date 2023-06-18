Російським військовим «передали привіт» на честь загиблого воїна з Кременчука Миколи Кучеренка

Українські військові «передали привіт» російським військовим поплатившись за загиблого захисника України Миколи Кучеренка. На снаряді зазначений позивний військового — «Лютий».
Відповідне фото опублікувала донька загиблого Героя.
Микола Кучеренко з позивним «Лютий» загинув 11 лютого на Донеччині, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові.
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