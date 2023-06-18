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Російським військовим «передали привіт» на честь загиблого воїна з Кременчука Миколи Кучеренка

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 271

  

Українські військові «передали привіт» російським військовим поплатившись за загиблого захисника України Миколи Кучеренка. На снаряді зазначений позивний військового — «Лютий».

Відповідне фото опублікувала донька загиблого Героя.

Микола Кучеренко з позивним «Лютий» загинув 11 лютого на Донеччині, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові.

«Все життя було пов’язане з лютим»: Кременчук попрощався з Миколою Кучеренком
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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