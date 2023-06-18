Як кременчужанам не потрапити у пастку шахраїв під час онлайн-шопінгу

В інтернеті можна купити все, що завгодно. Просто, зручно та швидко. Втім, варто пам’ятати, що існують ризики постраждати від дій аферистів, адже продаж неіснуючих товарів – найрозповсюдженіша схема шахрайства у віртуальному просторі
Найчастіше зловмисники ошукують громадян, продаючи неіснуючі товари на майданчиках оголошень або у соцмережах. Як правило, у таких випадках головна умова купівлі – повна або часткова переплата. На шахрайство також може вказувати й значно нижча ціна товару в порівнянні з аналогічними пропозиціями.
Ще одна поширена схема шахраїв – створення фішингових ресурсів, які зовні схожі на популярні інтернет-магазини. Сплачуючи на таких сайтах, покупець не лише залишається без бажаного товару, а й «передає» дані банківської картки аферисту. Надалі, володіючи такими відомостями, зловмисники привласнюють гроші з рахунків громадян.
Ділимося з вами порадами для безпечного шопінгу в Інтернеті від департаменту кіберполіції Національної поліції України:
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