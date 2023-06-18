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Як кременчужанам не потрапити у пастку шахраїв під час онлайн-шопінгу

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 172

 

В інтернеті можна купити все, що завгодно. Просто, зручно та швидко. Втім, варто пам’ятати, що існують ризики постраждати від дій аферистів, адже продаж неіснуючих товарів – найрозповсюдженіша схема шахрайства у віртуальному просторі

Найчастіше зловмисники ошукують громадян, продаючи неіснуючі товари на майданчиках оголошень або у соцмережах. Як правило, у таких випадках головна умова купівлі – повна або часткова переплата. На шахрайство також може вказувати й значно нижча ціна товару в порівнянні з аналогічними пропозиціями.

Ще одна поширена схема шахраїв – створення фішингових ресурсів, які зовні схожі на популярні інтернет-магазини. Сплачуючи на таких сайтах, покупець не лише залишається без бажаного товару, а й «передає» дані банківської картки аферисту. Надалі, володіючи такими відомостями, зловмисники привласнюють гроші з рахунків громадян.

Ділимося з вами порадами для безпечного шопінгу в Інтернеті від департаменту кіберполіції Національної поліції України:

  • купуйте та сплачуйте лише на перевірених ресурсах та переконайтеся у правильності URL-адреси необхідного сайту. Навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
  • надайте перевагу післяплаті, аби мінімізувати ризики шахрайського заволодіння грошима;
  • не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки (особливо CVV-код та термін дії);
  • для онлайн-шопінгу краще завести окрему інтернет-картку і переказувати на неї лише суму, необхідну для оплати;
  • у разі купівлі на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи та не переходьте у сторонні месенджери: туди зловмисники можуть надіслати фішингові посилання.

 

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: правила Безпека в інтернеті киберполиция поліція Інетернет шайхрайство фішинг онлайн
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