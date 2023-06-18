На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за секс з неповнолітньою

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Він двічі зраджував дружині з дівчиною, яка не досягла шістнадцятирічного віку

Місяць тому, 16 травня, Лубенський міськрайонний суд виніс вирок чоловіку за секс з дівчиною, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений ніде не працює, має середню освіту, одружений та має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимий. Він двічі зраджував дружині з неповнолітньою.

Перший випадок — у жовтні 2022-го, а другий — у Новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня.

Чоловік свою провину визнав повністю та 27 квітня уклав угоду з прокуратурою. Йому призначили 2 роки умовного покарання зі звільненням від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

Також засуджений зрадник має відшкодувати на користь держави 14 240 грн:

4 680 грн за проведення судової молекулярно-генетичної експертизи;

9 560 грн за проведення судово-психологічної експертизи.

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